Nachschlag: Die Brandstifter

Die Abiturientin Dilan Kaplan steht vor der Baulücke in der Unteren Wernerstraße in Solingen, dort, wo vor 25 Jahren fünf Mädchen und Frauen Opfer eines rassistisch motivierten Brandanschlags wurden. »Es waren Menschen, wie du und ich. Mit Träumen und Hoffnungen, und dann waren sie einfach we...