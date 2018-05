Rechtsruck in »linker Bastion«

Der Leipziger Süden gilt als linke Bastion. Doch von Connewitz und Plagwitz über die Südvorstadt bis hin zur Universität: Längst beherrschen sogenannte Antideutsche, die neurechte Positionen vertreten, einen Großteil der dortigen Kulturszene. Auch die aktuelle vermeintlich »linke« Veranstaltungsreihe »70 Jahre Israel« wird von Rednern dominiert, die zum engen Kreis um Justus Wertmüller gehören. Wertmüller, der im Dezember in Berlin gemeinsam mit der AfD »gegen Islamismus« demonstrierte, ist Redakteur der antideutschen Zeitschrift Bahamas, deren islamfeindlicher und proimperialistischer Kurs sich kaum von dem neurechter Postillen unterscheidet. Das sorgt für Zoff: Der Verband »Sozialistische Jugend – Die Falken« und die Naturfreundejugend Berlin sagten ihre Vorträge ab, die »Gedenkstätte für Zwangsarbeit« Leipzig will nicht mehr als Mitgastgeberin gelten.

Der Streit entzündete sich am Bahamas-Autor Thomas Maul, der am Montag in der Universität Leipzig über...