Warum sammelt O. Kunst?

Das »Stilleben mit Gefäßen« stammt aus einer Zeit, als man »Stilleben« gemeinhin noch mit zwei statt mit drei »l« schrieb. 1980 malte es Harald Metzkes (89), ein nicht nur in der DDR berühmter Maler. Es zeigt eine leere Obstschale, die ein wenig wackelig ausschaut und mattsilbrig glänzt. Eine grüne, schlanke Karaffe steht dabei. Und eine kleinere Flasche, weiß, geöffnet oder verschlossen – das bleibt ihr Geheimnis. Die Wand im Hintergrund ist lachsrot. Unten im Bild ist eine verfärbte helle Tischdecke zu sehen.

Starke Schatten deuten auf künstliches Licht. Ihr Verlauf: von links nach rechts. Ein wenig unheimlich ist die Atmosphäre dieser Tischlandschaft, rätselhaft und doch verlockend. Ob hier nochmal was serviert wird?

Seit das Gemälde bald nach seinem Entstehen Metzkes Atelier verließ, war es in familiärem Besitz. In diesem Frühjahr kam es beim Auktionshaus Quentin in Berlin unter den Hammer. Geschäftsführerin Ulrike Götz freut sich über Bilder von Metz...