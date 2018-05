Zwei Paar Halbstiefel

In der Tradition des »Erfinders« des politischen Plakats, John Heartfield, standen in der BRD nach ’68 vor allem zwei Künstler: Klaus Staeck in Heidelberg und Ernst Volland in Westberlin. Beide haben sich auch um Heartfields Werk verdient gemacht, beider Arbeiten wurden gelegentlich zerstört bzw. konfisziert, und beide sind sich nicht grün.

Von Staeck kennt man das Plakat »Deutsche Arbeiter – Die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen«, von Volland die Persiflage auf eine Kräuterlikörwerbung: Ein Junge, der eine Flasche in der Hand hält und sagt: »Ich trinke Jägermeister, weil mein Dealer zur Zeit im Knast sitzt«. Der Spiegel sprach von einem »berühmten 68er-Protestplakat«.

Volland hatte bis Mitte März eine große Ausstellung in der Westberliner Galerie »Tammen & Partner«, zeitgleich erschien im Verlag Hirnkost KG ein drei Kilo schwerer Katalog mit den bisherigen Arbeiten des 72jährigen Künstlers. Aber was passierte? »Ich habe kein Bild verkauft...