Freunde und Partner

Russland und Kuba wollen ihre strategische Partnerschaft weiter ausbauen. Moskaus Außenminister Sergej Lawrow wird am heutigen Dienstag zu Beratungen über den Ausbau bestehender und die Möglichkeiten künftiger Kooperationsprojekte in Havanna eintreffen. Die beiden Länder seien »durch langjährige Freundschaft, Sympathie und Verständigung verbunden. In internationalen Beziehungen treten wir als Verbündete auf«, erklärte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, vor dem Besuch des Chefdiplomaten in der kubanischen Hauptstadt.

Im Gegenzug ist Havannas Wirtschaftsminister Ricardo Cabrisas Ruiz, der zugleich Vizepräsident des Ministerrats ist, am Montag an der Spitze einer hochrangigen Delegation von Politikern und Wirtschaftsvertretern zu einem mehrtägigen Arbeitsbesuch nach Russland aufgebrochen. Die kubanische Delegation, zu der unter anderem Landwirtschaftsminister Gustavo Rodríguez Rollero, Experten des Transport- und Energieministeriums sowie...