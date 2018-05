Nicht ganz stubenrein

Superheldencomics sind so etwas wie die Heiligenlegenden gegenwärtiger Populärkultur. Einige gefallen sich zwar in nichts anderem als der reinen Häresie. Aber auch sie bedienen und bereichern den Kanon der Legenden. Das ist die Crux an der Sache.

»Deadpool 2« unter der Regie des ehemaligen Stuntmans David Leitch, der zuletzt die merkwürdige Neo-Noir-Comic-Adaption »Atomic Blonde« verantwortet hatte, besteht aus so gut wie nichts als Anspielungen auf und schmutzigen Witzen über die unzähligen Superheldenfilme und sonstige komische Heilige. Sehr viele dieser Scherze sind dabei Scherze über die Unzählbarkeit der unzähligen Heiligen. Ein Erschöpfungszustand ist unverkennbar erreicht.

Gleichsam als Denkmal dieser Erschöpfung steht zum Auftakt des Films ein Bild des Märtyrertodes eines Heiligen in Form einer Actionfigur von Wolverine, dessen Brust am Ende des (anders als »Deadpool« großartigen) Films »Logan« (James Mangold, 2017) von einem Pfahl durchbohrt wird...