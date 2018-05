Kuscheln mit der Kanzlerin

Nach der Kanzlerin kam der Wolkenbruch. Wer am späten Dienstag nachmittag den 21. Ordentlichen Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin verlassen wollte durfte sich auf Dauerregen einstellen. Am Klima im Saal hatte sich hingegen während der Rede Merkels nicht viel geändert. Es schien lediglich so als hätte die Kanzlerin die Delegierten erfolgreich ruhiggestellt.

Als die CDU-Vorsitzende, begleitet vom DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann (SPD), den Kongresssaal betritt, gibt es von einem Großteil der Anwesenden verhaltenen höflichen Applaus. Einzelne erheben sich von ihren Sitzen – um sich dann irritiert gleich wieder hinzusetzen. Zu Beginn bemüht Merkel Fußballfloskeln: »Jedes Team braucht einen guten Kapitän.« So auch die Gewerkschaften und das sei mit der Wiederwahl Hoffmanns gegeben. Als CDU-Mitglied habe sie sich aber gefreut, dass ihre Parteifreundin Elke Hannack ein besseres Ergebnis erzielt hat.

Hannack war am Montag mit 86,5 Prozent ...