Damit sozialer Friede herrsche

Es scheint sich ein Trend abzuzeichnen. Nachdem im April bereits im öffentlichen Dienst ein Tarifvertrag mit einer sehr langen Laufzeit von 30 Monaten abgeschlossen worden war, hat sich nun auch die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) zu einem ähnlich langfristig angelegten Abschluss hinreißen lassen. 26 Monate lang soll der soziale Friede damit auf dem Bau gewährleistet sein. Die Unternehmer wird es freuen, es kann in den nächsten Jahren »durchgebaut« werden. Laut IG-BAU-Vize Dietmar Schäfers der »beste Tarifabschluss in Deutschland in diesem Jahr«. Die Gewerkschaft hatte ursprünglich eine Laufzeit von zwölf Monaten gefordert.

Unter Verzicht auf Warnstreiks war die IG BAU direkt in die Schlichtung unter dem Vorsitz des ehemaligen Wirtschafts- und Arbeit...