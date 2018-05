Re: Fünf Sterne für Rom

Italiens Populisten greifen nach der Macht

Die »Fünf-Sterne-Bewegung« definiert sich als basisdemokratisch und postideologisch. Programmatisch will sie rechte und linke Wähler ansprechen: mit Umweltthemen, Kritik an der italienischen Flüchtlingspolitik und dem Versprechen, finanzielle Situation der Verarmten vor allem im Süden zu verbessern. Das alles scheint sie nun tatsächlich mit der rassistischen Lega, tja, umsetzen zu wollen. Im Hintergrund wartet Berlusconi. Im Hintergrund? Der Mann sitzt bald wieder im Parlament! Und in Italien sagt man: Wer auch immer versucht hat, Berlusconi reinzulegen, war am Schluss selbst der Reingelegte.

Arte, 19.40 Uhr

Machine Gun Preacher

Lassen Sie sich vom Titel nicht täuschen. Der Fil...