Korruption? Kein Problem.

In mehr deutschen Unternehmen gibt es Fälle von Betrug und Korruption. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie, die die Beratungsgesellschaft Ernst and Young (EY) am Montag in Stuttgart vorstellte. »Nachdem der Anteil von Unternehmen, die innerhalb der letzten zwei Jahre einen größeren Betrugs- oder Korruptionsfall registrierten, 2016 noch auf 14 Prozent gesunken war, liegt er in diesem Jahr mit 18 Prozent wieder höher«, erklärte EY in einer Pressemitteilung. Für die Studie wurden 2.550 Manager aus 55 Ländern, 50 davon aus der BRD, befragt.

Trotz der gestiegenen Zahl hielten Deutschlands Manager Korruption in Deutschland nicht für ein generelles Problem. Bargeldzahlungen oder eine absichtliche Falschdarstellung von Finanzergebnissen zur ...