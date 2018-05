Fliegen auf kurze Sicht

Weil die Piloten streikten, mussten bei der belgischen Fluggesellschaft »Brussels Airlines« 75 Prozent aller Flüge abgesagt werden. Das meldete am Montag die Nachrichtenagentur dpa. Am selben Morgen trafen sich Vertreter der Lufthansa-Tochter und der Gewerkschaft zu einer neuen Schlichtungsrunde. Die Piloten fordern mehr Lohn, eine bessere Altersvorsorge und mehr Freizeit.

»Die Zitrone ist genug ausgepresst«, zitierte Het Nieuwsblad am Montag aus einer Erklärung der Piloten. Sie wollen, dass ihr Beruf als schwere Tätigkeit anerkannt wird. Dadurch dürften sie in Belgien deutlich früher in Rente gehen. Das Pensionsalter ist dort schrittweise von 55 auf 65 Jahre angehoben worden, bis 2030 soll es auf 67 Jahre steigen, obwohl Piloten mit 65 ihre Lizenz verlieren, wie die belgische Wirtschaftszeitung De Tijd schreibt.

Angst vor der Mutter

63.000 Passagiere sind laut dpa vom Streik betroffen, denn für Mittwoch haben die Piloten schon den nächsten Ausstand angek...