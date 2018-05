Karawane zu den Kindern

Am Wochenende ist die vierte antifaschistische Karawane aus dem Donbass zurückgekehrt. Erstmalig 2014 hatte die italienische Ska-Punk-Gruppe Banda Bassotti eine solche Reise in den Osten der Ukraine organisiert, um den Kindern in den von Kiew bombardierten und angegriffenen Gebieten Spielzeug und Schulmaterialien zu bringen. Mit Konzerten in den »Volksrepubliken« demonstrierte sie ihre Solidarität mit der Bewegung, die als Reaktion auf den von extrem rechten Kräften in Kiew verübten Staatsstreich entstanden war. Auch in diesem Jahr gehörten Musiker der Gruppe zu der Delegation und besuchten gemeinsam mit Mitgliedern von Gewerkschaften, Basisinitiativen, Antifagruppen und linken Parteien aus rund einem Dutzend Ländern zwei Waisenhäuser in Lugansk und Donezk, für die sie zahlreiche Hilfsgüter dabei hatten.

2017 hatten die Kiewer Behörden noch versucht, die Karawane zu verhindern, indem sie den Organisatoren »Terrorismus« vorwarfen und von de...