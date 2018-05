Rotstift statt Kinderschutz

In Zeiten schwarzer Nullen ist das Sparen als oberste Staatsdoktrin allgegenwärtig. Eine Auswirkung der politisch verordneten knappen Kassen zeigt sich in einem besonders sensiblen Bereich: in der Arbeit der Jugendämter, oder genauer: in der Arbeit der Allgemeinen Sozialen Dienste (ASD). Am Montag wurde in Berlin eine Studie der Universität Koblenz vorgestellt, in der über »soziale Arbeit in strukturellen Zwängen« berichtet wurde. Befragt wurden 652 Mitarbeiter aus 175 repräsentativ ausgewählten Jugendämtern. Das Ergebnis lässt sich schnell zusammenfassen: Professionelle sozialpädagogische Arbeit könne nicht stattfinden, weil die strukturellen Rahmenbedingungen im System der Kinder- und Jugendhilfe dies nicht zuließen. Grund dafür seien zum einen die finanziellen Engpässe der Kommunen, zum anderen der wachsende Bedarf an Fachkräften.

Kathinka Beckmann, eine der Autorinnen der Studie, verdeutlichte dieses Missverhältnis am Montag anhand zweier Zahlen. Aktu...