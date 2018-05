Provozieren bis zum Krieg

Die israelische Luftwaffe (IAF) hat am Donnerstag vergangener Woche in den frühen Morgenstunden nach eigenen Angaben Angriffe gegen 50 »iranische Ziele« in Syrien geflogen. Die Operation unter dem Namen »Kartenhaus« soll die größte seit Jahrzehnten gewesen sein. Nach Erkenntnissen des russischen Verteidigungsministeriums waren 28 Flugzeuge beteiligt. 60 Raketen wurden abgefeuert. Außerdem habe Israel zehn Boden-Boden-Raketen eingesetzt.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) behaupten, unmittelbarer Anlass ihrer Angriffe sei der Abschuss von 20 »iranischen« Raketen Richtung Golan gewesen. Dieser soll vier bis fünf Stunden zuvor stattgefunden haben. Für diese Aktion macht Israel unmittelbar die Kuds-Streitmacht verantwortlich, die als »Elitetruppe« der Iranischen Revolutionsgarde für Einsätze im Ausland gilt. Bisher wurden keinerlei Anhaltspunkte geschweige denn Beweise für diese Behauptung vorgelegt. Weder sachlich noch logisch spricht etwas dafür, dass die ...