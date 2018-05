James Hal Cone war ein Mann von kleiner Statur. Aber er war ein großer Theologe und Gelehrter. Inmitten der Aufbruchstimmung der schwarzen Emanzipationsbewegung der 60er Jahre veröffentlichte er in New York sein wegweisendes Werk »Black Theology and Black Power« und schockierte die Welt mit seiner Aussage: »Gott ist schwarz«. Cone war nicht der erste, der diese These vertrat. Bereits 1944 verfasste der afroamerikanische Anthropologe und Bürgerrechtler Arthur Huff Fauset sein Buch »Black Gods of the Metropolis – Negro Religious Cults of the Urban North«, in dem er detailliert die religiösen Bewegungen der Schwarzen in den Ghettos des Nordens der USA beschrieb und eine ähnliche Haltung dazu einnahm wie Cone.

Seit der Veröffentlichung seines ersten Buches und bis in die Gegenwart hinein übte Cone mit seiner Arbeit großen Einfluss aus. Sein Schaffen wurde innerhalb und auße...