»Kein Interesse an Aufarbeitung«

Warum engagieren Sie sich in Faßberg für den Austausch der Naziglocke, und wie viele Mitstreiter sind dabei?

Seit fast 50 Jahren beschäftige ich mich mit der jüngeren deutschen Geschichte – Bergen-Belsen ist keine 20 Kilometer entfernt. Ich bin im Ortsteil Müden/Örtze aufgewachsen. In der sehr alten großbäuerlichen Familie, aus der ich stamme, war der Faschismus nie wirklich ein Thema. Die Südheide ist und war immer sehr konservativ und rechtslastig. In Faßberg sind wir nur zehn Mitstreiter, die sich öffentlich geäußert haben. Natürlich gibt es in der Gemeinde einige weitere Unterstützer.

Im November 2017 hat der Kirchenvorstand die Glocke nach einer durch Bauarbeiten erzwungenen Pause wieder läuten lassen, im Februar dann beschlossen, sie abzuhängen. Warum der Sinneswandel?

Wir zehn Personen haben einen unglaublichen öffentlichen und medialen Druck erzeugt, haben Unterstützung von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinne...