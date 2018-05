Uschis VIP-Gärten

Zu Gast bei Philipp Freiherr von und zu Guttenberg

Ja, kann es denn Schöneres, Harmloseres geben. Da kann doch nun wirklich niemand was dagegen haben. Moderation: Uschi Dämmrich von Luttitz.

BR Fernsehen, 19.30 Uhr

Re: Gut vernetzt im Alter

Mit dem Alter kommt häufig die Einsamkeit. Als eine Lösung wird digitale Technik angepriesen. Im nordrhein-westfälischen Elsoff erproben Forscher und Dorfbewohner diese gemeinsam. Hannelore Spieß hält ein Tablet auf die Bananen im Dorfladen und fragt Rosalinde Pfeil: »Sehen sie gut aus? Wie viele willst du?« Die Seniorin sitzt in ihrem Wohnzimmer, den Weg in den Dorfladen würde sie nicht mehr zu Fuß schaffen. Via Livestream kann sie eine virtuelle Einkaufstour...