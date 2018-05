Der letzte Schritt

Die körperlichen Anforderungen sind im American Football sehr strikt. Ein Spieler muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, etwa bezüglich Größe und Gewicht. Wer diesen nicht entspricht, wird schnell aussortiert. Was würde man da einem einhändigen Spieler raten, der unbedingt in die US-Profiliga NFL möchte? Wahrscheinlich Dinge wie: »Gib lieber auf, du wirst es sowieso nicht schaffen.« Diesen oder ähnliche Sätze hörte Shaquem Griffin sein gesamtes Leben. Trotzdem wird er in der nächsten Saison für die Seattle Seahawks in der NFL auflaufen.

Griffin, 22, wurde mit dem sogenannten Amniotischen-Band-Syndrom geboren. Seine linke Hand blieb dabei in ihrer Entwicklung zurück. Als Vierjähriger litt Griffin unter solchen Schmerzen, dass er sich seine Finger mit einem Messer abschneiden wollte, wie er dem Onlinemagazin The Players' Tribune erzählte. Seine Eltern beschlossen am Tag darauf, die Hand amputieren zu lassen – sie wollten ihrem Sohn damit weitere Qualen ersp...