Zombie-Apokalypse des Tages: Oliver North

Die Gräber öffnen sich und die Toten stehen auf«, heißt es in der Bibel (­Matthäus 27). Doch man muss nicht zurück zum Osterwunder, um eine echte Zombie-Apokalypse zu erleben. In den Vereinigten Staaten spielt sich dergleichen quasi in Echtzeit ab. Unter Donald Trump kommen die politischen Leichen des Kalten Krieges aus der Modergruft.

Diesem Grabe entstiegen scheint auch Oliver North. Nun ist der Mann, der in den 80er Jahren im Mittelpunkt der »Iran-Contra«-Affäre stand, wieder da – reinkarniert als Chef der Waffenlobby NRA, die ihrem US-Präsidenten gerade ewige Treue schwor....