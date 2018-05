Russlands Selbstbewusstsein

Dass Russland bei seinen Gegnern keine gute Presse hat, ist kein Wunder. Solange Wladimir Putin anstrebt, dem Land ein »gleichberechtigtes Mitspracherecht« in den internationalen Angelegenheiten zu verschaffen, hat der Präsident im Westen schlechte Karten. Egal, was er im einzelnen tut oder unterlässt. Denn seitens der »westlichen Wertegemeinschaft« ist nicht vorgesehen, dass sie sich in einem Prozess der Abstimmung der Interessen mit anderen selbst relativiert. Der kollektive Westen ist von einer panischen Angst vor dem Ende seiner seit der kolonialen Expansion unbestrittenen Ausnahmestellung befallen. Diese Angst ist gefährlich, weil jedes Zugeständnis als Niederlage gegenüber dem Ideal erscheint, der Welt den eigenen Willen diktieren zu können.

Dass sich Russland in einer Welt, in der Rüstungsausgaben nur eine Richtung kennen, laut aktuellem SIPRI-Bericht eine Senkung seiner Militärausgaben um 20 Prozent leistet, schont nicht nur den Staatshaushalt und...