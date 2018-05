Gegen Notstandsgesetze

Seit Wochen finden überall im Bayern Protestkundgebung gegen das von der CSU-Landesregierung geplante neue Polizeiaufgabengesetz (PAG) statt. Das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder will den Staatsschutz mit extrem erweiterten Befugnissen ausstatten. Inhaftierung ohne konkreten Verdacht und die nahezu schrankenlose Überwachung der elektronischen Kommunikation sind geplant. Am Himmelfahrtstag werden in der Landeshauptstadt München voraussichtlich Tausende Menschen gegen diese Pläne auf die Straße gehen. Ein breites Bündnis von mehr als 80 Bürgerinitiativen, Parteien, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen ruft zur Kundgebung auf, die um 13 Uhr auf dem Marienplatz beginnt.

