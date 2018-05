Am 26. und vorletzten Spieltag der argentinischen Superliga trat Boca-Verfolger Godoy Cruz bei den Argentinos Juniors des Ex-Dortmunders Lucas Barrios an. Nach zehn Minuten brachte Leonardo Pisculichi den Aufsteiger mit einem Freistoß in den Winkel in Front. Das Überraschungsteam der Liga reagierte. Zwei Tore des Uruguayos Santiago »Morro« García bedeuteten am Ende ein 1:2 für Godoy Cruz, das nach Punkten zunächst mit Boca gleichzog und sich für die Copa Libertadores qualifizierte. García führt mit 16 Treffern die Torjägerliste an.

San Lorenzo de Almagro empfing die Elf von Belgrano de Córdoba und nutzte den Heimvorteil. Bei strömendem Regen besorgten Kapitän Nicolás Blandi per Strafstoß sowie kurz vor Schluss der gerade eingewechselte Gabriel Gudiño nach einem Todeskonter die Treffer zum 2:0-Erfolg der Azulgranas, die damit ebenfalls für die Libertadores qualifiziert sind. Letzte Saison scheiterte San Lorenzo noch als einziges der sogenannten »G5«-Teams ...