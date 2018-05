Dicke Luft auf der Zugspitze?

Nicht nur die Bundesregierung aus CDU, SPD und CSU ist seit ihrer Amtseinführung am 14. März auf die Zurschaustellung von Harmonie und produktiver Arbeitsatmosphäre bedacht. Die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen im Bundestag bemühen sich seither ebenfalls darum, als Mannschaft wahrgenommen zu werden. So auch am gestrigen Montag, als Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU), die Vorsitzende der SPD-Fraktion Andrea Nahles und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu einer Klausurtagung auf der Zugspitze zusammenkamen. Am heutigen Dienstag soll die zweitägige Klausurtagung in Murnau am Staffelsee fortgesetzt werden. Wie der Bayerische Rundfunk gestern berichtete, kam die Einladung zu einem Arbeitstreffen in ...