Tore, Tore, Tore

Nomadensportstudio. In 360 Minuten Champions-­League-Halbfinals fielen 20 Tore. Defensivarbeit wird bei den europäischen Topklubs wieder kleingeschrieben. Im Abwehrverhalten wimmelte es nur so von nicht erzwungenen Fehlern. Zunächst zog das spielerisch deutlich unterlegene Real Madrid ins Endspiel der Königsklasse ein. Am Mittwoch folgte in Rom der FC Liverpool, der in Hin- und Rückspiel sechs Gegentore kassierte. Umgekehrt reichten dem AS Rom von Trainer Eusebio Di Francesco sechs Treffer gegen die Red Devils nicht für das Finale am 26. Mai in Kiew.

Das Rückspiel begann für die Roma mit dem Anfang vom Ende. Nach einem Fehlpass von Radja Nainggolan an der Mittellinie erzielte der Senegalese Mané (Vorbild: Ronaldin...