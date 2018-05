Man muss zu radikalen Mitteln greifen. In Zeiten, in denen nicht nur der funktionale Analphabetismus selbst in den reichen westlichen »Bildungsnationen«, wie die BRD eine ist, wieder grassiert, in der die Angehörigen eines mit Almosen ­ruhiggestellten und in Sozialschüssel aus West- oder Ostplatte gesperrten, neuen Lumpenproletariats gerade einmal die Facebook-Bedienungsbefehle entziffern können und die Mittelklassestudenten hauptsächlich deshalb die Zeit abonnieren, weil deren gemütlich-leichtverdaulich geschriebenen »Long Reads« sie so schön von ersteren abheben, braucht es eben den Marx »to go«. An die 44 blauen Bände traut sich eh keiner, »Kapital«-Verkaufszahlen hin oder her, denn auch das ließt man nicht im Bus oder in der S-Bahn.

Aber was bleibt von der Lehre des gerade vielgeschändeten Revolutionärs, presst man sie auf 100 Seiten? Kann das gut gehen? Es kann. Denn Dietmar Dath konzentriert sich in seinem Bändchen, das er im Auftrag des Reclam-Verl...