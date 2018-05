Gewerkschaftsarbeit behindert

Bei der Aktionärsversammlung von Volkswagen am Donnerstag in Berlin war beste Laune angesagt – 11,6 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern, 84 Milliarden Euro Gewinnrücklagen, eine Kapitalrendite von über zwölf Prozent, 50 Millionen Euro für die Vorstandsmitglieder und Dividenden von vier Milliarden Euro für die Eigentümer.

Die andere Seite der Medaille sind rasant steigende Arbeitshetze, Personalabbau und schier endlose Mehrarbeit. Zu den Methoden des deutschen sozialpartnerschaftlichen Musterbetriebes gehört die ungleiche Bezahlung von Menschen, die die gleiche Arbeit verrichten, sortiert nach verschiedenen Tarifverträgen nicht nur zwischen Niedersachsen und Sachsen, sondern auch innerhalb eines Werkes durch Spaltung der Belegschaften.

Zu diesen Methoden gehört auch die Missachtung der Menschen- und Gewerkschaftsrechte, wie sie in den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegt sind. In Chattanooga/USA verweigert das Unternehmen in Koop...