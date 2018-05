Noch mehr Rüstungsausgaben

Die großen Nationen rüsten so stark auf wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Nach Daten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) stiegen die globalen Militärausgaben im vergangenen Jahr erneut auf nun 1,74 Billionen US-Dollar (rund 1,43 Billionen Euro). Das untergrabe die Suche nach friedlichen Lösungen für Konflikte auf der ganzen Welt, warnten die Forscher in einer am Dienstag an die Medien herausgegebenen Mitteilung.

Mit Abstand die höchsten Rüstungsausgaben haben demnach die USA, nämlich mit 610 Milliarden Dollar mehr als die sieben nächstgrößten Nationen auf diesem Gebiet...