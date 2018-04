Keine Probleme mit Moskau

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wolle die israelische Regierung einen militärischen Zusammenstoß mit Russland riskieren: Verteidigungsminister Avigdor Lieberman drohte am Dienstag, russische Flugabwehrsysteme in Syrien zu zerstören, »wenn sie gegen uns eingesetzt werden«. Auslöser für die Äußerung des in der Sowjetunion aufgewachsenen Lieberman waren unbestätigte Gerüchte, Russland wolle das System »S-300« an die syrischen Streitkräfte liefern. Es ist vermutlich das zweitmodernste Flugabwehrsystem im Arsenal des Landes. Bislang hatte Israel das durch politische Interventionen in Moskau zu verhindern gewusst. Russland pflegt auffallend enge Beziehungen zur israelischen Regierung. Zu den Gründen hierfür gibt es keine öffentlichen Erklärungen.

Ein zweiter Blick auf den Vorgang ist notwendig, um voreilige Schlussfolgerungen zu vermeiden. Wirklich sicher ist bislang nur, dass Russland die Lieferung der »S-300« an Syrien »prüft«. Am Montag sagte Außen...