Seltsames Spiel

Woran erkennt man, dass im Tennis die europäische Sandplatzsaison begonnen hat? Roter Staub wirbelt durch die Luft, und Rafael Nadal gewinnt alle Matches. Wirklich alle? So gut wie. Jahr für Jahr. Am vergangenen Wochenende gewann er sage und schreibe zum elften Mal das »ATP Masters 1000« in Monte Carlo. Kaum jemand würde bezweifeln, dass er in dieser Woche bei seinem Heimatturnier in Barcelona den Titel verteidigen und seine Position als Weltranglistenerster weiter festigen wird.

Unvorhersehbarer ist das Sandplatzgeschehen bei der WTA. Wirkliche Spezialistinnen gibt es schon lange nicht mehr. Generell ist die WTA derzeit zwar interessanter als die ATP, hat aber weiter einen eher schlechten Ruf. Aus ökonomischen Gründen – in Verbindung mit dem strukturellen Sexismus, der jeden Profisport im altbekannten Würgegriff hält (eine Personifikation ist Ion Tiriac, Besitzer des Turniers, das übernächste Woche in Madrid beginnen wird) – ist die WTA im Vergleich zur ...