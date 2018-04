Zwischen Femen und CDU

Zana Ramadani nennt es »gaucken«, wenn ihr jemand, ohne zu fragen, den Arm um die Hüfte legt. Diese Wortschöpfung geht auf eine Begegnung mit dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck im Schloss Bellevue zurück, die sie gleich zur Einleitung ihres Buches »Sexismus – über Männer, Macht und #Frauen« beschreibt. Eingeladen war sie in den Amtssitz des eitlen Ex-DDR-Pfaffen anlässlich einer Expertentagung zum Thema Integration – wohl wegen ihres islamkritischen Buches »Die verschleierte Gefahr«. Darin geht es um Frauen, die ihre Söhne zu Paschas erziehen.

Zana Ramadani entstammt nach eigener Schilderung einer solchen Familie, in der für Mädchen nicht viele Freiheiten vorgesehen waren. Von ihrer eigenen Mutter sei sie als Schlampe beschimpft worden, sagt die 1984 in Mazedonien geborene Autorin, die seit dem Grundschulalter in Deutschland lebt. Aufgrund der Verteufelung weiblicher Sexualität, die sie als Jugendliche zu Hause erleben musste, erschien es ihr s...