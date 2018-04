In den Kies gekratzt

Die Zukunft, wie der türkische Filmemacher Semih Kaplanoglu sie zeigt, ist düster. Entweder leben die Menschen in sterilen Megacitys oder in einer kargen, ausgemergelten Landschaft. Der Regen ist so sauer, dass er mit dem synthetischen Dünger auf den Feldern reagiert und ihn entflammt. Vor schweren Seuchen verschanzen sich die Wohlhabenden in den Städten hinter gigantischen Magnetzäunen. Wer sie zu passieren versucht, rennt in den sicheren Tod. Manche tun das, um ihr Elend zu beenden.

Weil jede Sorte genmanipulierter Pflanzen nach wenigen Ernten degeneriert, sind auch die Reichen von Hunger bedroht. Saatgutforscher Erol Erin (Jean-Marc Barr) erfährt von einer mysteriösen Theorie, die das »genetische Chaos« vor Jahren vorhergesagt hat. Den damals wegen Schwarzmalerei entlassenen Forscher will er aufsuchen. Dafür muss Erin ihn jenseits der Zäune finden, draußen im Niemandsland.

Es beginnt eine Reise durch eine Umwelt, die aussieht wie eine endlose Braunkohl...