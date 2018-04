Geschick und Glück

Der 1. FC Nürnberg steht vor der Rückkehr in die Fußballbundesliga. Es wäre insgesamt der achte Aufstieg, so viele hat noch kein Klub sonst geschafft. In der Saison 2015/16 war man als Zweitligadritter noch höchst unansehnlich in der Relegation gegen Eintracht Frankfurt mit phantasielosem Betonfußball gescheitert. Diesmal scheint es besser zu laufen. In dieser extrem turbulenten Zweitligasaison war man eins der wenigen Teams mit konstanter Leistung und schraubte sich langsam, aber sicher in höchste Tabellenregionen. Konsequent und humorfrei setzte sich das Team von Trainer Michael Köllner auch am 31. Spieltag mit 3:1 beim direkten Konkurrenten Holstein Kiel durch. Jetzt hat man alle Trümpfe in der Hand: als Tabellenzweiter fünf Punkte Vorsprung auf Kiel und nur noch zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf.

Die Franken, die vor langer Zeit mit ihren neun nationalen Titeln einmal als deutscher Rekordmeister firmierten und heutzutage als k...