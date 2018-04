Grenzverschiebungen

Das wird man wohl noch fragen dürfen: Nach diesem Muster produziert die AfD Schlagzeilen. Anschließend suhlt sie sich im Opfermythos: Immer diese bösen Unterstellungen. So wies sie am Montag die Kritik von 18 Sozialverbänden an ihrer kleinen Anfrage im Bundestag vom 23. März zurück. Ganz harmlos habe sie die Zahl der Schwerbehinderten in Deutschland erfahren wollen. Nun würden diese für einen »offensichtlich parteipolitisch motivierten Kampf« instrumentalisiert, klagte die AfD-Abgeordnete Nicole Höchst.

Unschuldig geht anders: Gezielt verknüpfte die AfD das Thema Behinderung mit Flüchtlingen und Inzest. Die Fraktion fragte, wie sich die Zahl der Behinderten in Deutschland zwischen 2012 und 2017 entwickelt habe – insbesondere durch Heirat innerhalb von Familien. Ganz genau wollte sie wissen, wie viele der Betroffenen einen Migrationshintergrund oder keine deutsche Staatsbürgerschaft hätten. Nicht ohne Grund erinnern die Fragenden, namentlich Nicole Höchst,...