Die Lyrik der Bambis

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek reist diesen April zum ersten Mal durch Schweden, für die Kunst und den Untergrund. Findet er dort Freiheit, Glück und wilde Jagd? (jW)

Ernst Neizvestny kannte ich zuvor nicht. Nie gehört den Namen. Nie eine Plastik von ihm gesehen. In Uttersberg, wo wir für ein paar Tage Gast im Kunstverein sind, befinden sich einige Werke von ihm. Ich hätte ihn googeln können und wäre vorher schlau gewesen. So aber ist er eine echte Überraschung für mich. Neizvestny nimmt den Menschen, möchte ich sagen, und zerlegt ihn. Er bläst jeden Muskel künstlich auf und schafft damit wulstige Plastiken, die wie übertrainierte Wrestlingtypen ausschauen. Chruschtschow hat sie »hartleibige Kackhaufen« geschimpft. Der russische Bär, hat der Künstler gekontert, fresse den süßesten russischen Honig und was bei ihm dann hinten herauskommt, gehöre nun einmal zum Festschmaus dazu.

Irgendwie hat den Kreml-Chef Nikita der Scheißvergleich nie in Ruhe gelass...