Richter, Beck, Frohriep

In der jW-Galerie stellte ich mich Renate Richter als Jegor Jublimov vor. Da gab sie mir spontan einen Kuss. So ein gutes Honorar hatte ich für meine Artikel zuvor nicht bekommen! Mehrfach habe ich die einzigartige Schauspielerin, die ihre größten Erfolge in Berlin und Zürich feierte, gewürdigt – als Shakespeare-Tragödin und Brecht-Interpretin. Nicht zu vergessen der bemerkenswerte Schuss Mutterwitz in ihrem Spiel, der zeigt, dass sie auch eine beliebte Volksschauspielerin hätte werden können.

Am kommenden Sonnabend wird sie ihren 80. Geburtstag feiern. Daran denken auch andere. Zum Jubiläum erscheint ihr vielleicht bester Film auf DVD. In dem Gangster-Musical »Happy End«, das Elisabeth Hauptmann in Zusammenarbeit mit Brecht und Weill geschrieben hatte, spielte Renate Richter 1977 unter der Regie ihres Mannes Manfred Wekwerth die H...