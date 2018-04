Unergründlicher des Tages: Papst Franziskus

Die Wege des Herrn seien unergründlich, heißt es im Römerbrief des Apostels Paulus. Das kann man wohl sagen. Für welche Sünden er – in Gestalt des Heiligen Geists, der angeblich beim Konklave wirkt – seiner Kirche diesen Argentinier als Papst geschickt hat, das fragt sich inzwischen mancher Katholik. In Polen zum Beispiel, Europas neben dem Vatikan sicher katholischstem Land, kommt der konservative Mainstream der Kirche mit Franziskus nicht zurecht. Ein Linksradikaler sei er, ein Anarchist, regelwidrig gewählt, grummelt es in katholischen Medien. Neulich erlaubte sich der Rektor ...