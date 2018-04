Schwierige Regierungsbildung

Rund sieben Wochen nach der Wahl am 4. März hat Staatspräsident Sergio Mattarella am Montag nachmittag den vierten Vorstoß unternommen, um zur Bildung einer im Parlament mehrheitsfähigen Regierung zu kommen. Er beauftragte den Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico von der rechten »Fünf-Sterne-Bewegung« (M 5 S), die Möglichkeit einer Koalition mit der Demokratischen Partei (PD) zu sondieren. Bereits am Donnerstag soll er dem Staatschef berichten. Alle bisherigen Versuche scheiterten; zwei unternahm Mattarella selbst, mit einem dritten hatte er die Senatspräsidentin Elisabetta Alberti Casellati von Forza Italia (FI) beauftragt.

Beide Wahlsieger, der Chef der rassistischen Lega, Matteo Salvini, als auch Luigi Di Maio vom M 5 S forderten den Posten des Premiers. Di Maio, weil seine Partei mit 32 Prozent stärkste Kraft wurde. Und obwohl die Lega nur auf etwa 17 Prozent der Stimmen kam, macht Salvini geltend, dass er zur Allianz mit der Forza Italia ...