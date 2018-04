Märchen mit Moped

Möglicherweise ist es unschicklich, das öffentlich zu sagen, doch ich liebe Motorradfahrerinnen: windfeste Segelschiffsfrauen, und das auch noch zwiefach, wie Zwieback. Aber ich komme da nicht drumrum, elender kahler Asten, der ich war und ward. (Es geht ums Herz, ums Ganze; ausschließlich untenrum wär ehär Pubertärbär.)

Das Schloss, in dem ich leben darf, hat eine Gäste-Märchenwohnung; an Ostern kam eine neunkönigsköpfige Familie, drei GeneRationen, für alle gab es Platz und Sauna und Garten und Grillen und überall Blumen und Bücher; Schönheit schätzen können ist eine Tugend, nicht nur des Alters, auch der klugen Jugend, die es ja gibt, wenn man sie tüchtig liebt und also erzieht.

Solche Menschen hat man selten v...