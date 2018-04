Re: Fairer Job

Chancengleich am Arbeitsplatz

Für viele Frauen in Deutschland heißt Familie Karriereknick und Teilzeitfalle. Die Folge: weniger Einkommen, weniger Rente. Zudem haben mehr Frauen Jobs in Bereichen, die ohnehin schlechter bezahlt sind. Daher verdienen sie immer noch durchschnittlich weniger als Männer. Nicht so bei Pieron, einem deutschen Unternehmen aus der Metallbranche. Hier werden explizit Mädchen an den Beruf als Industriemechanikerin herangeführt. Mal was Positives.

Arte, 19.40 Uhr

Müllmeister Deutschland

Deutschland hat ein Abfallproblem und ist europäischer Spitzenreiter im Kunststoffverbrauch. Dabei ist es noch nicht lange her, da haben wir d...