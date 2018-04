»Hinweise, dass Risse ignoriert wurden«

Über 3.000 Risse in Tihange 2 und mehr als 13.000 Risse in Doel 3 – was bedeutet das, welche Risiken bestehen?

Die Risse, auch Flocken genannt, befinden sich im Herzstück der Atomkraftwerke, in den Reaktordruckbehältern. In ihnen befinden sich die hochradioaktiven Brennelemente, die mit Wasser gekühlt werden. Die hohe Anzahl der Risse sind Schwachstellen im Material und können zur Folge haben, dass der Stahl des Druckbehälters unter Belastungen nicht die Sicherheitsmargen hat, die nötig sind. Es kann bei bestimmten Störfällen Temperaturunterschiede von über 200 Grad an der Behälterwand geben, die schockartig auf den Stahl einwirken. Bricht er großflächig auf, könnte das Kühlwasser ungehindert austreten. Das wäre ein Super-Gau mit einer schnellen Freisetzung von Radioaktivität. Ein Unfall ist deshalb praktisch nicht ausgeschlossen.

Sie haben der belgischen Atomaufsicht vorgeworfen, in Sachen Sicherheitsprüfung der Druckbehälter von Tihange und Doel interna...