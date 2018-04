Puppen, die wie Menschen erscheinen

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek reist diesen April zum ersten Mal durch Schweden, für die Kunst und den Untergrund. Findet er dort Freiheit, Glück und wilde Jagd? (jW)

Von Enköping aus geht es am Morgen nach Norrköping zum Kunstforum. Ein direkt am Fluss gelegenes Haus, von der Stadt mit etwas Geld bezuschusst, ansonsten viel Elan, Ehrenarbeit und fester Glaube daran, dass es notwendig ist, Kunst unter die Leute zu bringen. Dort hatten Bernhard und Jan Erik vor unserem Ausflug ins Uppsala-Land die Fotoausstellung bereits aufgebaut. Ich bin in der Zwischenzeit in der Stadt unterwegs gewesen. Ein rascher zweistündiger Rundgang mit der Kamera. Fix alles festgehalten, was mir von Wichtigkeit erschien, als wäre ich ein zur Eile getriebener, um sich knipsender Japaner.

Norrköping ist ein schöner Ort, so mit Fluss und Brücken, Parkanlagen, Denkmälern, einem weißen Bahnhofsgebäude, Rathaus, Theater, Universität, Jazzklub und, was äußerst selten in Schweden an...