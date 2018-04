Beschränktes Recht auf Wohnen

Es ist nicht leicht, in Deutschland anzukommen: Erst Ende vergangener Woche haben Freunde und Unterstützer für Aziz Tunc eine Wohnung gefunden. Dabei war der kurdische Schriftsteller und Journalist bereits im Juni 2016 nach Deutschland geflüchtet (jW berichtete). Der Asylantrag des als Oppositioneller verfolgten Autors wurde erst im Oktober 2017 bewilligt. Fast zwei Jahre lang musste er sich in der ehemaligen US-Kaserne im hessischen Hanau ein kleines, muffiges Zimmer mit einem ihm fremden jungen Mann teilen. Doch fast so lange, wie er in der BRD ist, wurde er auch immer wieder von Universitäten, Verbänden und Vereinen zu Vorträgen eingeladen. Auch jetzt ist er wieder auf Lesereise mit seinem neuen Buch »Töte du mich« über das Massaker von Rechten und Vertretern der Staatsmacht 1978 an Aleviten in Maras im Südosten der Türkei. Am Donnerstag wird er in Berlin auch über die aktuelle Situation in der Türkei sprechen.

