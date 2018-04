Raubkatzen

Heimliche Jäger

Die zweite Folge des BBC-Zweiteilers gibt einen tieferen Einblick in das geheime Leben der faszinierenden Tiere. Das Jagdverhalten und Familienleben der meisten Katzen ist schwer zu beobachten und noch schwerer zu filmen. Besonders geheimnisvoll und bisher wenig erforscht sind dabei die Kleinkatzen, wie etwa die Schwarzfußkatze. Und BBC macht das einfach gut.

Das Erste, 20.15 Uhr

Die Akte Odessa

Fiktiver Thriller nach Frederick Forsyth. Odessa, die »Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen«, eine Geheimorganisation in Westdeutschland, arbeitet an einem Raketenfernlenksystem, mit dem in Ägypten positionierte Raketen mit Spezialsprengköpfen Israel komplett zerstören könnte...