Medizinmann des Tages: Bernard große Broermann

Gesundheit wird im Kapitalismus den heilenden Kräften des Marktes überlassen. Ärzte und Pflegekräfte sind gnadenlos überlastet. Operiert wird im Akkord. Der Gründer der privaten Asklepios-Krankenhäuser, Bernard große Broermann, hat mit dem Geschäftsmodell Milliarden verdient. Für den Protest der Beschäftigten hat er nichts übrig: »Das ist reine Stimmungsmache, mit der Realität hat das nichts zu tun«, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. »Alle Vorwürfe, wir sparten an Ärzten und Pflegern, am Personal insgesamt, sind schlicht und ergreifend falsch.« In einem Verd...