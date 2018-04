BRD-Kultur, Baby

Haben sie also doch am Donnerstag in Berlin ihren ­Musikindustriepreis »Echo« bekommen, die beiden Rapper des Stiernackenkommandos (Selbstbezeichnung). Es war abzusehen, ist das bei BMG erschienene »Jung, brutal, gutaussehend 3« von Kollegah und Farid Bang mit Platz 4 in den Jahrescharts und einem Streamingrekord doch das erfolgreichste Deutsch-Rap-Album des vergangenen Jahres, und nur darum geht es bei der Veranstaltung: dass die großen Musikunternehmen ihren verkaufsstärksten Produkten medienwirksam ein paar »renommierte« (bei wem eigentlich?) Preise verpassen. Dabei ist gänzlich egal, welcher Schrott den Schotter reinholt, so ist das Geschäftsmodell, es ist schließlich Kulturindustrie, Baby.

Da erhielt zwar die staatstragend tote, aber immer wacker antifaschistische Hose Campino einigen Applaus für die sicherlich ehrenwerte Feststellung, bei Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus und Diskriminierung anderer Religionen sei seine »moralische Sch...