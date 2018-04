Sozialpartner des Tages: Bernd Osterloh

Bei VW wurde am Donnerstag abend das beim Betriebsrat »meistgehasste Vorstandsmitglied« auf den Chefposten gesetzt. Herbert Diess hatte sich monatelang mit der IG Metall gestritten, bis sie sich im November 2016 sozialpartnerschaftlich auf den »Zukunftspakt« geeinigt hatten. Der »Kompromiss« sah den Abbau von 30.000 Stellen weltweit vor. In Deutschland sollten 23.000 Kollegen das Weite suchen.

Diess sagte am Donnerstag, der eingeschlagenen Kurs solle »kraftvoll« weiter verfolgt werden. Betriebsratschef Bernd Osterloh brachte die Belegschaft auf Zack. In einem Brief a...