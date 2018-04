Abfuhr für Almagro

Der Amerikagipfel in Lima, dessen Höhepunkt an diesem Wochenende das Treffen der Staats- und Regierungschefs sein soll, läuft bislang nicht so, wie es sich die Organisatoren vorgestellt haben. Schon der Auftakt des offiziellen Begleitprogramms am Donnerstag geriet für den Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luís Almagro, zu einem Spießrutenlauf. Ein von ihm geleitetes »Jugendforum«, das nach eigener Darstellung einen Austausch zwischen Regierungsvertretern und »Repräsentanten der Zivilgesellschaft« ermöglichen sollte, lief vollständig aus dem Ruder.

Almagro hatte bei der Veranstaltung nur Mitglieder kubanischer und venezolanischer Gruppen reden lassen wollen, die sich offen gegen die sozialistischen Regierungen der beiden Länder stellen. Die Repräsentanten anderer zivilgesellschaftlicher Vereinigungen Kubas wurden dagegen ausgeschlossen und sollten sich mit Zuschauerplätzen begnügen. Im Konferenzsaal des Sheraton-Hotels in Lima ...