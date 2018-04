In der Warteschleife

Wer gestern ein Problem mit seinem Festnetz- oder Internetanschluss hatte und deshalb die Kundenhotline der Deutschen Telekom zu erreichen versuchte, hatte vermutlich Pech oder landete in einer langen Warteschleife. Anlässlich der am Mittwoch begonnenen vierten Runde der Tarifverhandlungen hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Mitarbeiter des Telekommunikationsunternehmens dazu aufgerufen die Arbeit niederzulegen.

Bestreikt wurden insbesondere die Service- und Technikbereiche des Konzerns wie etwa der Kundenaußendienst, der Dispositionsbereich und die Servicehotline. Bundesweit befanden sich nach Angaben der Gewerkschaft mehr als 14.000 Beschäftigte im Ausstand.

In Berlin zogen am Vormittag rund 1.000 Telekom-Mitarbeiter vom Bahnhof Friedrichstraße bis zum Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus. Nach Angaben des zuständigen Verdi-Landesfachbereichsleiters für Berlin und Brandenburg, Mike Döding, beteiligten sich in den bei...