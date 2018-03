Blicke in den Abgrund

Zwei Zeit-Redakteure ziehen in der Wochenzeitung eine Zwischenbilanz der Präsidentschaft Donald Trumps. Bernd Ulrich schildert auf Seite eins unter dem Titel »Der Patient. Wer nur auf Trump starrt, übersieht das Leiden der USA. Das Land könnte aber zu seiner Stärke zurückfinden« die Lage. So treffend die Diagnose, so illusionär die Prognose. Ulrich betrachtet Trump als »Symptom eines schwer erkrankten Landes«. Wenn dieser heute die Waffengesetze ändern wolle und es morgen unterlasse, entspreche das »exakt der Gespaltenheit des Landes«. Das gelte auch gesellschaftlich: Mache sich der Präsident zum Anwalt des »gewöhnlichen Amerikaners«, »dann wissen alle, dass die Übermacht der Reichen ihn dazu bringen wird, als Erstes seine Multimilliardäre zu bedienen«.

Für den Zeit-Autor ist die Präsidentschaft Trumps Ausdruck einer historischen Zäsur: »Das Konzept USA, die moralisch und militärisch dominierende Macht der Welt zu sein, darein zu investieren und daraus so...