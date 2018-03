Für den Anfang 6,50 Euro Stundenlohn

Kerstin S. erinnert sich noch gut an das Bewerbungsgespräch in einem Hamburger Steakhouse. »Als ich sagte, dass ich bei meinem letzten Arbeitgeber, einem Fischbistro, als Servicekraft 9,50 Euro Stundenlohn bekomme habe, hat der Gastronom nur gelacht«, berichtete sie am Freitag jW. 6,50 Euro könne sie bei ihm für den Anfang bekommen, habe der erklärt. Kerstin S. verzichtete auf den Job.

Fälle wie dieser sind keine Seltenheit. Die Gastronomie gehört zu den Branchen, in denen der gesetzliche Mindestlohn von 8,84 Euro besonders oft und besonders deutlich unterschritten wird. Mitte Februar berichtete das Hamburger Abendblatt von einer Razzia des Zolls in der Hansestadt, bei der 33 Gaststätten und Imbisse überprüft worden waren. Dabei seien 14 Mitarbeiter registriert worden, denen der Mindestlohn vorenthalten wurde. Das Resultat dieser Razzia passt zu einer aktuellen Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, nach der 2017 landesweit 38 Prozent der Be...